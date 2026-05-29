大型犬と暮らしているご夫婦は、どんな風に日曜の朝を過ごしているのでしょう…？大型犬の可愛い姿や幸せあふれる日常の光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万3000回再生を突破しています。 【動画：日曜の朝、夫婦が『大型犬とコンビニまでお出かけした』結果→買ったパンを差し出すと…お手伝いの様子】 大型犬と夫婦の休日の朝 YouTubeチャンネル「ラブラドールのぼんちゃん」に投稿されたのは、ラブラド