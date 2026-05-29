驚きの方法で飼い主さんに共感するわんこが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で252万回再生を突破し、「感受性が豊か…」「一心同体やな」「それもまた愛情」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：泣いている最中、ふと犬を見てみたら→『悲しい気持ち』になってしまったようで…涙も止まる『まさかの光景』】 飼い主さんに共感する犬 TikTokアカウント「kobuta_mochiko」の投