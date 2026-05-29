5月29日に正式運用が始まった、気象庁の「新たな防災気象情報」についてです。 今回ポイントとなるのは「大雨」「川の氾濫」「土砂災害」「高潮」、この4つの災害について、5段階の警戒レベルと「警報」などの名称が組み合わせて発表されるということです。 新たに作られたのが、紫色の部分「レベル4危険警報」ですが、これは自治体が「避難指示」を出す目安です。 発表される情報をもとに、私たちはどのように行