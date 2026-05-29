台風など大雨の際に車を運転するとき、気を付けなくてはならないのが… 【写真を見る】身近に潜む危険 ｢走行中に気付きにくい…｣アンダーパスの冠水 自動で膨らむ“エアー遮断機”で道路封鎖 車の進入を防ぐ 梅雨を前に名古屋市が点検 （カメラマン）「出ちゃダメですよ、深いですから出ちゃダメですよ」（車の中の人）「早く来て！船がないと出られない」 毎年のように繰り返される「アンダーパス」の冠水。