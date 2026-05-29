守備もハイレベルにこなす岡本に当たりが戻れば鬼に金棒だ(C)Getty Imagesブルージェイズは現地時間5月28日、オリオールズと対戦し、敵地3連戦初戦のゲームを2-1で制した。この試合、岡本和真はノーヒットに終わったものの、前日のマーリンズ戦では決勝の11号本塁打を放つなど、そのバットが現在もチームの得点源となっている。【動画】ゲレーロJr.も真剣な表情で…岡本が始めたとされる、儀式の実際の様子マーリンズに対しカ