石川県で1300年以上の歴史を持ち、奇岩が観光名所にもなっている古刹・小松市の那谷寺の境内で、子グマ1頭が目撃され、寺は29日、安全を確保のため一部、参拝区域を制限する対応を取りました。那谷寺によりますと、29日午前7時半ごろ、職員が境内の参道を横切っていくクマ1頭を目撃しました。クマは、体長70センチほどの子グマとみられ、その後、山のほうへ逃げていったということです。当時は開門前で参拝客はおらず、けが人はい