女優の横山めぐみ（５６）が近影を公開し、話題になっている。２９日までに自身のインスタグラムを更新。「昔からある大好きなパナマ帽とアロハシャツのお店で今年の新作アロハを買いました去年はなかったくすみピンク系ＸＳ」とつづり、ピンクのアロハを着た姿を披露。「ダンディなオーナーのジムさんは日本に親戚の方がおられるそうで日本の話になりましたもともとアロハシャツはハワイの日系移民が着物を仕立て直して作