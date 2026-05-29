◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―阪神（２９日・ＺＯＺＯ）阪神のドラフト１位・立石正広内野手が１５打席ぶりに安打を記録した。２回先頭、２４日・巨人戦（東京Ｄ）の４打席目以来となる左前打で出塁した。７球目まで粘って先発・田中の１４９キロ直球を左前へはじき返した。立石の一打を起点に、伏見が右前打で出塁し、続く熊谷も四球を選んで好機を広げた。１死満塁、中野の二ゴロの間に先制点を奪った。こ