ロックバンド「ＫＡＮＡ―ＢＯＯＮ」のドラムス・関優梨子が、ｆｅｗｓ（活動休止中）のベース・藤井浩太と離婚したことを２９日、インスタグラムで発表した。藤井との連名で「プライベートのご報告で大変恐縮ですが、私たち藤井浩太と関優梨子は婚姻関係を解消し、お互いがそれぞれの人生を歩んでおりますことをご報告させていただきます」と伝えた。今後について「人生は別の道を行くことになりますが、お互いを尊重する気持