◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―ヤクルト（２９日・楽天モバイル）ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手がプロ初安打を放った。この日、１軍に昇格したルーキーは「６番・三塁」で先発。２回先頭、楽天のベテラン岸が投じた初球の１３９キロ速球をフルスイング。左翼線へライナーで弾き返す二塁打となった。試合前に「やっとスタートラインに立てたなっていうのが一番強いです」と話していたが、新たな一歩を踏み