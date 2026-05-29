女性アイドルグループ「かすみ草とステラ」として活動し、卒業後アイドルプロデューサーに転身した渡辺萌菜が２９日、東京・ギャラリーフェーレス表参道で写真展「此の花束を貴方に」（３０、３１日の２日間）の取材会に出席した。「素×花」をテーマに掲げた写真展。花言葉が好きという理由からタイトルを付けたといい「撮影を通して、チューリップの花言葉が好きになりました」とほほ笑んだ。撮影で渡辺が手にした赤色のチ