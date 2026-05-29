２９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比８２１円６３銭（１・６３％）高の５万１１２２円３４銭となり、２月２７日以来、約３か月ぶりに最高値を更新した。全銘柄のうち、約７割にあたる２３２銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、１６３６円３８銭（２・５３％）高の６万６３２９円５０銭で最高値を更新し、初めて６万６０００円台に乗せた。日経平均への寄