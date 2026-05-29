関西空港の国際線・出国エリアが一新。海外へ飛び立つまでの待ち時間が楽しくなるかもしれません。 リノベーションされた関空の国際線出国エリア。「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」のショップには関空限定のグッズのほか、人気のラーメン店は、1杯3000円から5000円とインバウンド向けのオリジナルメニューが提供されるなど、街中とは少し品ぞろえの違う24の店が並びます。 開港当初は国内線