八代市庁舎をめぐる汚職事件はどこまで広がるのでしょうか。28日午後、事件は新たな展開を迎え、八代市議会議員ら3人が再逮捕、さらに別の3人が新たに逮捕されました。議員らが、建設会社から受け取った賄賂の一部を隠そうとした疑いがもたれています。29日、警察が家宅捜索したのは、八代市議会議員で「重鎮」と称される、成松由紀夫容疑者の自宅。市の新庁舎建設をめぐり、建設会社側から現金6000万円を受け取ったあっせん収賄の