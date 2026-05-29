取材に応じる大阪府泉佐野市の千代松大耕市長＝29日午前、市役所大阪府泉佐野市は29日、「空飛ぶクルマ」の発着場所を設けるための調査費を2026年度一般会計の補正予算案に盛り込む方針を明らかにした。観光や災害時の活用に向けた検討経費などと合わせ、300万円を計上する。市によると、発着場所は市内の「りんくうタウン」エリアを想定。将来的には関西の観光地への移動手段にもなり得るとして、活用を検討したいとしている