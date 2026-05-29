◇プロ野球 交流戦 ロッテ-阪神(29日、ZOZOマリン)交流戦3連敗中の阪神が2回に先制しました。対しているのは、3連勝中のロッテ。立石正広選手と伏見寅威選手のヒットで好機をつかむと、熊谷敬宥選手も四球を選び1アウト満塁の好機をつかみます。続く中野拓夢選手はゴロに倒れるも、この間にランナーが生還。1点を先取しました。しかし続く森下翔太選手はキャッチャーフライに倒れ、1得点のみとなりました。