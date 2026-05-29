ロイター通信によると、ケニア西部リフトバレー州ギルギルの女子学校の寮で２８日未明、火災が発生し、生徒１６人が死亡、７９人が負傷した。ケニアの警察当局は２９日、放火の疑いで生徒８人を逮捕したと発表した。報道によれば、ケニアでは２０２４年に学校で発生した火災が１００件以上あり、このうち小学校の寮で発生した火災では児童２１人が死亡した。学校火災の多くは厳しい規律や劣悪な環境に抗議する生徒による放火が原