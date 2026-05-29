ラグビー・ＮＴＴリーグワンのプレーオフ（ＰＯ）準決勝で埼玉戦（３１日、秩父宮）を迎える東京ベイは２９日、千葉・船橋市内で練習を公開した。この日は試合登録選手が発表され、ＷＴＢ根塚洸雅がレギュラーシーズン（ＲＳ）第１４節、トヨタ戦（４月４日）以来となる先発に入った。取材対応し「トライが、相手にプレッシャーを与える武器になる。ＷＴＢとして、トライでチームに貢献したい。どんどん狙っていきます」と、２季