29日の日本列島は各地で真夏日が続出しました。最も暑かったのは、東京・府中市の33.7度で真夏日となりました。正午過ぎの東京・お台場では、手元の温度計が33.3度となる暑さの中、人であふれ返っていて、原宿の竹下通りさながらの混雑ぶりとなりました。そのお目当ては、現実の街を実際に歩いてポケモンを捕まえるスマートフォン向けアプリ「ポケモンGO」の大型イベント「Pokemon GO Fest 2026」で、5月29日から6月1日まで開催さ