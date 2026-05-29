新たな防災気象情報の運用が28日から始まったことを受け、石川県輪島市では29日、防災士らが改正のポイントなどについて学びました。新たな防災気象情報は、速やかな避難行動につなげようと5段階の警戒レベルで避難の目安を示すもので、28日から全国的に運用が始まっています。これを受け、29日、輪島市では防災士が集まり、研修会が開かれました。石川県の担当者が講師となり、改正されたポイントなどついて説明していきました。