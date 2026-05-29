金沢市内の自宅で実の父親の遺体を遺棄した女の裁判で金沢地裁は29日、拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。死体遺棄の罪で判決を受けたのは、金沢市に住む60歳の無職の女の被告です。判決などによりますと、被告は去年11月から今年2月までの約3か月間、実の父親の遺体を自宅に放置し、遺棄したとされています。29日の判決公判で金沢地裁は、実父の死体を自宅に放置した期間は約3か月と長期に及んでいることや、被