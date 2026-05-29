石川県珠洲市の市長選挙で6選を果たした泉谷満寿裕市長が、29日の珠洲市議会で「魅力ある最先端の復興を必ず成し遂げる」と所信を述べました。29日に開会した珠洲市議会の臨時会。6期目をスタートした泉谷満寿裕市長が復旧復興に対する決意を述べました。珠洲市・泉谷 満寿裕 市長：「これまでのコミュニティの維持再生ができるよう、復興公営住宅を整備するとともに、市民の皆さまとともに、より魅力ある最先端の復興を必ず