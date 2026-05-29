アイドルグループ「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ」の高瀬くるみ（２７）が２９日、都内で行われた「フォトエッセイ『ｂｅｙｏｎｄｍｙｓｅｌｆ』発売記念イベント」に出席した。初のフォトエッセイでは、デビューからエネルギッシュに突き進んできた道のりを振り返った。葛藤や模索の中から見いだしたスタンス、ネガティブをポジティブに変える思考などを、リアルな感情、メッセージとともにつづった。高瀬は６月１６日の横浜