メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市南区の交差点で29日夕方、歩行者2人がバスにはねられました。30代くらいの女性が死亡し、男性1人が意識不明の重体です。 29日午後5時半すぎ、南区桜本町の交差点で、近くを歩いていた人から「マイクロバスに歩行者2人がはねられた」と119番通報がありました。 警察によりますと、歩行者の30代くらいの女性が病院に運ばれましたが、午後6時半に死亡が確認されました。 また、