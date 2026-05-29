長野県小諸市にある芦原中学校の生徒たちが、校舎の改築によってなくなってしまう中庭の花などの引っ越しを行いました。学校の思い出を後輩たちにつなぎます。「いい感じ、いい感じ」学校の中庭に生えているハーブなどの植物をプランターに移し替えているのは、芦原中学校の緑化委員の生徒27人です。芦原中は再来年度から、小中一貫の義務教育学校になります。これに伴い、現在の中庭に新しい校舎が建てられることにな