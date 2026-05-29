「ロッテ−阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が交流戦初安打を記録した。先頭で迎えた二回、相手先発・田中の１４９キロを捉えて左前に運んだ。２４日・巨人戦の第５打席から１４打席連続無安打だった中、１５打席ぶりに快音を響かせた。立石は２８日・日本ハム戦で４打数無安打。ただ同戦後、藤川監督は「選手たちに、地に足を付けて伸びていってほしいと