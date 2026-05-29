「楽天−ヤクルト」（２９日、楽天モバイル最強パーク宮城）ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手（法大）が今季初めて１軍に昇格。即「６番・三塁」で初出場発スタメンを果たし、いきなりプロ初安打をマークした。二回先頭で迎えた打席。相手先発・岸の初球の１３９キロ直球を捉えると鮮やかに左線に運ぶ二塁打となった。二塁ベース付近で手をたたき、ガッツポーズをして喜んだ。記念のボールは一塁ベンチに届けられた。