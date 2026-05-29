お笑いコンビ「スリムクラブ」真栄田賢（50）が29日放送のTOKYO MX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）に生出演。“心配”しているタレントを実名で明かし、スタジオをざわつかせる場面があった。視聴者から「真栄田さんの予言投稿が話題です。真栄田さんが“心配”したタレントが大炎上しているとネットニュースに出ていましたが、次に心配しているタレントはいますか?」といった質問が寄せられた。これに真栄田は「（小原）