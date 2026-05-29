2026年度春の国家公務員試験で、幹部候補のキャリアと呼ばれる総合職に2021人が合格した。人事院が29日発表した。女性の合格者は35.7％に当たる722人。全体のうち213人は、企画立案力などを問う「教養区分」の試験に合格した。教養区分は25年度までは秋試験だけだったが、26年度から春試験にも導入された。全体の申込者数は1万2486人で倍率は6.2倍だった。省庁ごとの面接を経て約970人を採用する見通し。人事院の担当者は「仕