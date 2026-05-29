福岡県議会が議会棟での取材制限ルールの導入を検討している問題に関し、検討を指示した蔵内勇夫議長は29日、ルール案を撤回する意向を示した。記者団に「誤解を招く内容だった。白紙に戻し柔軟な論議をしていただきたい」と述べた。