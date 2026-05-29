29日、日米豪3カ国の定例訓練「サザン・ジャッカルー」の開会式後、オーストラリア軍の兵士らと言葉を交わす陸上自衛隊員（右）＝オーストラリア・タウンズビル郊外（共同）【タウンズビル共同】オーストラリア・タウンズビル郊外で29日、日米豪3カ国の定例訓練「サザン・ジャッカルー」が始まった。陸上自衛隊員約400人のほか、支援に当たる韓国、パプアニューギニア軍の要員を含む計3千人以上が参加し、同訓練の規模としては過