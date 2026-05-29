◇交流戦ヤクルト―楽天（2026年5月29日楽天モバイル最強パーク）ヤクルトドラフト1位の松下歩叶内野手（23）がいきなりプロ初安打を放った。この日、1軍初昇格で「6番・三塁」で先発出場。2回の第1打席で岸の初球139キロの直球を捉え、左翼線への二塁打を放った。「やっとスタートラインに立てた。楽しみな気持ちが強い」と目を輝かせていたルーキー。快音にガッツポーズを見せ、ベンチも大盛り上がりとなった。池山