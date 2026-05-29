気象庁＝東京都港区台風6号は29日、フィリピンの東を北寄りに進んだ。気象庁によると、6月1日から2日にかけて、暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近する見込み。3日には九州、四国、近畿に接近し、その後、東海や関東甲信に近づく可能性がある。沖縄、奄美、西―東日本で海上が大しけになる所がある。進路によっては警報級の大雨や高潮となる恐れがある。台風6号は29日午後6時現在、フィリピンの東を時速20キロで西北西