ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳの高瀬くるみが２９日、都内で初のフォトエッセー「ｂｅｙｏｎｄｍｙｓｅｌｆ」（オデッセー出版）の発売記念イベントを行った。高瀬は６月１６日の横浜アリーナ公演をもって同グループを卒業することが決まっており、「卒業前に形に残る物を残せたことがうれしい」と感謝した。卒業コンサートでは「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳとして初めて立つ横浜アリーナ公演