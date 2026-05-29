お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、50代になったときの老後の備え方についてです。 ◆【マンガ】元銀行員は見た！老後破綻・老後貧乏になる人の特徴Q：50代になったらやっておきたいお金のことって？「50代でやっておきたいお金の準備、老い支度ってどんなものが