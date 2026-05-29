頭の体操は、ほんの数分でも効果的です。特にクロスワードは、多方向から言葉を考えるため、記憶力や発想力のトレーニングにぴったり。仕事や家事の合間に、サクッとチャレンジしてみませんか？問題：□に入るひらがなは？・ま・□・す（縦の言葉）・ほ・□・せ・□（横の言葉）・う・□・わ（縦の言葉）ヒント：夏に活躍する道具をイメージしてください。答えを見る↓↓↓↓↓正解：「う」「き」正解は「う」と「き」でした。▼解