数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録を4つ厳選してご紹介します。今回しか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力をそれぞれ紹介します。『SNOOPY 超ボリューム！ ふせんセット BOOK』の「ふせんセット」宝島社から6月12日に発売される『SNOOPY 超ボリューム！ ふせんセット BOOK』（税込1089円）。付録として、「ふせんセット」が付いてきま