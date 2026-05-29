兵庫県在住・50歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、兵庫県の「兵衛向陽閣」です。※以下の情報は2026年5月28日17時45分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「兵衛向陽閣」は老舗の伝統とおもてなしに心癒やされる極上の宿兵庫県在住・50歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、兵庫県の「兵衛向陽閣」でした。・宿泊した部屋：西館和室▼有馬の情緒あ