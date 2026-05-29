岡山県備前市は、今月（25日）発送した「令和8年度固定資産税・都市計画税第1期分督促状」を、期限内に納付が済んでいるにもかかわらず44件誤送付していたと明らかにしました。 備前市によりますと、期限の4月30日までに納付済みの44件について、納付を促す督促状を誤って送付したということです。原因について、コンビニ収納や二次元コード決済など、収納パターンが複雑化したことにより業務量が増大するなか、部署