まもなく岡山県各地でホタルの乱舞が始まります。日本一のホタルの里を掲げる岡山県真庭市の北房地区で、地元の小学生がホタルの保護活動を行いました。 【写真を見る】ホタルの里・北房地区で小学生がホタルの幼虫のエサ「カワニナ」を放流【岡山・真庭市】 「とれました」 用水路で北房小学校の4年生が集めているのは、ホタルの幼虫のエサとなる巻き貝「カワニナ」です。環境保全の大切さを伝えようという「ホタル学習」の一