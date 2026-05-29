増田貴久（NEWS）が自身初となるファッションブランド『Yellow by TAKAHISA MASUDA』を立ち上げた。ZOZOTOWN限定アイテムとして5月29日の受注販売開始を受け、増田が同日都内で開かれた新ファッションブランド発表会に登壇した。 （関連：【写真】自身がプロデュースしたロンパースをばっちり着こなす増田貴久） 『Yellow by TAKAHISA MASUDA』は、芸能界屈指のファッション好きであり、NEWSのツアー衣装