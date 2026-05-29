ジーコのドキュメンタリー映画「キンチーノのサムライ」が４月30日にブラジル各地で封切られ、話題を集めている。 キンチーノとは、ジーコが生まれ育ったリオ北西部の庶民的な地区の名前だ。6人兄弟の末っ子として生まれ、毎日、家の前の道路で兄や近所の子供たちとボールを蹴った。 14歳で名門フラメンゴのアカデミーに加わり、ひ弱だった身体を鍛えて1971年、18歳でプロ契約を勝ち取る。やがて主力に成長し、セ