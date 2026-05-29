政府は今年度の補正予算案の一般会計の総額について、3兆1135億円とし、来月3日に閣議決定する方針です。政府は現在、編成作業を進める今年度の補正予算案で、中東情勢に伴うエネルギー価格の高騰などに対応する予備費として2兆5000億円、LPガスの補助などに1000億円を計上する方針です。財源は赤字国債を新たに発行することにしています。ただ、昨年度の赤字国債の発行額が税収増などにより、3兆円程度減額できる見通しであること