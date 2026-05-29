兵庫県たつの市内に設置された防犯カメラの映像。黒地に白のラインが入ったズボンとグレーの靴をはいた男が歩いていきます。田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が自宅で遺体となって発見された今月19日の午前9時から10時ごろにかけて撮影されたもので、男は全国に指名手配中の住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）とみられています。大山容疑者とみられる男は30分後に戻ってきました。上着の色が変わったほか、2つあったカ