大手銀行各社の看板＝4月、東京都江東区三菱UFJ銀行など大手5行は29日、新規の契約者に適用する6月の住宅ローン金利を発表した。足元の長期金利の上昇を反映して、10年固定型の最優遇金利は、全行が前月から0.120〜0.370％引き上げた。ローン契約者の多くが選ぶ変動型は5行とも据え置いた。10年固定の最優遇金利は、みずほ銀行が3.250％、三菱UFJ銀が3.270％、三井住友銀行が3.500％、りそな銀行が3.745％、三井住友信託銀行が