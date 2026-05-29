モデルすみれ（３５）が２９日、フジテレビ「ぽかぽか」に生出演した。Ｍａｔｔと一緒に登場し、「めっちゃ仲良いよね」と、２世タレント同士で会食やカラオケに行くこともあると明かした。父は石田純一、母は松原千明さんで、１６歳でモデルデビュー、２０２２年に長男を出産した経歴が紹介された。１７５ｃｍ。美形にウエーブ髪、ママになって雰囲気が柔らかく。ネットでも話題となり、母松原千明さんに似てきたとの反