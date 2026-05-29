改正健康保険法などの関連法は２９日の参院本会議で、与党と国民民主党、参政党などの賛成多数で可決、成立した。市販薬と成分や効果が似る「ＯＴＣ類似薬」を処方された患者に追加負担を求めることや、出産費用の実質無償化などが柱となる。立憲民主、公明、共産、れいわ新選組の各党などは反対した。ＯＴＣ類似薬の追加負担は風邪薬や保湿剤、胃腸薬、花粉症治療薬など７７成分、約１１００品目が対象となる。薬剤価格の４分