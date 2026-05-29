日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長（49）と、NHKの井上樹彦会長（68）が29日、都内のNHKで同局の経営広報番組「どーも、NHK」（日曜日午前10時35分、総合）の収録で特別対談した。サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会で、日本が予選リーグ2戦目となるチュニジア戦を行う6月21日の放送予定。そのチュニジア戦こそ日本テレビ系列で解説するものの、それ以外の全ての日本戦をNHKで解説予定の本田圭佑（39）への期待感を、