バーガーキングから、直火焼きビーフパティ4枚を重ねた「ワンパウンダー」シリーズの新作として、刻みベーコンとスモーキーなベーコンソースを使った「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」が2026年5月29日から新登場しました。総重量545g＆総カロリー1615kcalのパワフルな品になっているとのことなので、さっそくスモークハウスザ・ワンパウンダーを食べてみました。バーガーキング®公式サイトhttps://www.burgerking.co.jp/