◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―ＤｅＮＡ（２９日・ベルーナドーム）西武が源田壮亮内野手の一打で先制した。両軍無得点の２回１死一、三塁で源田が右翼線への適時二塁打を放ち先制。１死二、三塁からは続く西川が前進守備を敷いていた二塁手への二ゴロを放つ間に三塁走者・渡部が本塁に生還し、２点目を奪った。チームは試合前時点で５１試合を戦い、２９勝２０敗２分け。今試合に勝利すれば２０１８年以来の両リ